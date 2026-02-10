Trappeto dal Comune via libera alla rottamazione dei tributi locali

Il Comune di Trappeto ha dato il via libera alla rottamazione dei tributi locali. Da ora, i cittadini possono chiedere di definire in modo agevolato le entrate comunali. La decisione mira a semplificare i pagamenti e a recuperare più facilmente le somme dovute. Il procedimento amministrativo è stato avviato e le pratiche sono già in corso.

Il Comune di Trappeto ha deciso di aderire alla “rottamazione quinquies”, avviando il procedimento amministrativo relativo alla definizione agevolata delle entrate comunali. Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale intende offrire ai cittadini un’opportunità concreta per regolarizzare la.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Trappeto Rottamazione Rottamazione quinquies dei tributi locali: il Comune cancella sanzioni e interessi L’amministrazione di Monreale apre le porte ai contribuenti con la novità della “rottamazione quinquies” dei tributi locali. Rottamazione tributi locali, Confcommercio lancia un appello al Comune di Napoli La Confcommercio di Napoli chiede al Comune di consentire la rottamazione dei tributi locali, come TARI, COSAP e IMU, in conformità con la Legge di Bilancio 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Trappeto Rottamazione Argomenti discussi: Incendio a Trappeto, cortocircuito in un appartamento: a fuoco una veranda; Al via la 21ª edizione del Carnevale Città di Trappeto -; Al via la 21ª Edizione del Carnevale Città di Trappeto: tradizione, attualità e carri allegorici; Al via la 21ª Edizione del Carnevale Città di Trappeto: tradizione, attualità e carri allegorici. Trappeto, dal Comune via libera alla rottamazione dei tributi localiIl sindaco: Sostenere chi lavora e chi crea lavoro è la strada migliore per avviare un percorso di crescita economica virtuosa e miglioramento dei servizi ... palermotoday.it Oltre al Comune di Trappeto sono stati premiati anche Camporeale, Cinisi, Terrasini, Montelepre, Balestrate, Partinico e Castellammare facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.