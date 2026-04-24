Rotatoria Brunella al via il progetto per l’area archeologica del Ponte del Rio

È stato affidato un incarico professionale per la progettazione e la direzione lavori riguardanti l’intervento di messa in sicurezza delle aree archeologiche di Ponte del Rio, situate nella zona della rotatoria Brunella. L’intervento riguarda specificamente l’area archeologica del Ponte del Rio e coinvolge l’intera area della rotatoria Brunella. Il progetto mira a tutelare i reperti archeologici presenti e a garantire la sicurezza dell’area.