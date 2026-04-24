Rotatoria Brunella al via il progetto per l’area archeologica del Ponte del Rio
È stato affidato un incarico professionale per la progettazione e la direzione lavori riguardanti l’intervento di messa in sicurezza delle aree archeologiche di Ponte del Rio, situate nella zona della rotatoria Brunella. L’intervento riguarda specificamente l’area archeologica del Ponte del Rio e coinvolge l’intera area della rotatoria Brunella. Il progetto mira a tutelare i reperti archeologici presenti e a garantire la sicurezza dell’area.
Affidato l’incarico professionale per la progettazione e la direzione lavori dell’intervento di messa in sicurezza delle aree archeologiche di Ponte del Rio, nella zona della rotatoria Brunella. Si tratta di un passaggio fondamentale per avviare un progetto strategico volto alla tutela e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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