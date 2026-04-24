Rossini Fishing Team | volontari raccolgono rifiuti

Qualche giorno fa, un gruppo di volontari ha organizzato una pulizia alla foce del fiume Foglia, raccogliendo rifiuti presenti nell’area. L’iniziativa ha coinvolto persone che si sono messe in gioco per rimuovere i rifiuti accumulatisi lungo il corso d’acqua. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha visto partecipare diverse persone, impegnate nel recupero dei materiali abbandonati lungo il fiume.

Sono passati alcuni giorni, ma merita comunque di essere sottolineata l’iniziativa ecologica svoltasi alla foce del fiume Foglia. L’ Associazione Rossini Fishing Team, guidata dal presidente Alessandro Perlini, è tornata in azione per una nuova giornata dedicata alla pulizia dell’ambiente e alla rimozione delle plastiche, confermando un impegno verso il territorio che non accenna a diminuire. L’evento, che ha visto la preziosa collaborazione del negozio di pesca Fisherman’s Paradise, ha radunato un nutrito gruppo di volontari pronti a rimboccarsi le maniche per liberare l’area dai rifiuti abbandonati e portati dalle piene. Muniti di guanti e sacchi, i partecipanti hanno setacciato le sponde del fiume raccogliendo una quantità significativa di scarti, poi smaltiti correttamente grazie all’assistenza di Marche Multiservizi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Rossini Fishing Team": volontari raccolgono rifiuti Notizie correlate Volontari appendono i cartelli per l'ambiente e raccolgono 20 chili di rifiutiPlastic Free in azione domenica mattina ad Abbadia Lariana tra il Parco di Chiesa rotta e il Parco Ulisse Guzzi: affissi nuovi cartelli di... Il ciclone a Sant’Erasmo, 200 cittadini volontari raccolgono tre tonnellate di rifiutiTre tonnellate di rifiuti raccolti in poche ore, più di 200 cittadini mobilitati, un tratto simbolico della costa palermitana restituito alla... Panoramica sull’argomento Si parla di: Rossini Fishing Team: volontari raccolgono rifiuti. Raccolti i detriti. In azione anche il consigliere regionale Dallasta: «Zona sensibile, la pulizia periodica è fondamentale»PESARO – Pulizia della foce del Foglia, come da tradizione, anche quest’anno l’Associazione Rossini fishing team con presidente Alessandro Perlini in collaborazione con il negozio di pesca Fisherman’s ... centropagina.it L’associazione ‘Rossini fishing’ raccoglie plastica e rifiutiIeri mattina, come da tradizione, l’Associazione Rossini fishing team con presidente Alessandro Perlini in collaborazione con il negozio di pesca Fisherman’s Paradise di Lorenzo Ciaroni è entrata in ... ilrestodelcarlino.it