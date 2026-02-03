Il ciclone a Sant’Erasmo 200 cittadini volontari raccolgono tre tonnellate di rifiuti

In poche ore, più di 200 cittadini di Sant’Erasmo si sono messi in azione per ripulire la costa dopo il ciclone. Hanno raccolto tre tonnellate di rifiuti, restituendo un tratto importante della spiaggia alla comunità. La mobilitazione è stata rapida e organizzata, dimostrando l’impegno dei residenti a prendersi cura del loro territorio.

Tre tonnellate di rifiuti raccolti in poche ore, più di 200 cittadini mobilitati, un tratto simbolico della costa palermitana restituito alla comunità. È il bilancio dell’intervento civico che si è svolto nel weekend tra il porticciolo di Sant’Erasmo e la foce del fiume Oreto, dove Palermo ha risposto in modo concreto e collettivo agli effetti del ciclone che nei giorni scorsi ha colpito il litorale. L’azione ha portato alla rimozione di circa 3 tonnellate di rifiuti complessivi, tra materiali trascinati dal mare e residui accumulati nel tempo. Nel dettaglio sono stati raccolti 750 chili di rifiuti indifferenziati (50 sacchi), 600 di plastica (40 sacchi) e 150 di vetro (6 sacchi), a cui si aggiungono numerose tipologie di rifiuti ingombranti e pericolosi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ripuliamo la costa dopo il ciclone, a Sant'Erasmo mobilitazione straordinaria per la cura del territorioL'iniziativa è organizzata da Retake in collaborazione con il Comune di Palermo e insieme a Plastic Free, Filiis-Figli di Palermo, Rap e Our Home. Numerose le associazioni locali coinvolte ... palermotoday.it

Sant'Antioco. Danni ciclone Harry. Il comune dichiara lo stato di calamità naturalePer i recenti eventi meteorologici avversi, la Giunta comunale di Sant'Antioco ha deliberato lo stato di calamità naturale. tentazionidellapenna.com

Stamani, cittadini e volontari si sono ritrovati al Molo Sant’Erasmo per un intervento civico straordinario di pulizia della costa, interessata dalle mareggiate che nei giorni scorsi hanno riversato lungo il litorale grandi quantità di rifiuti e materiali - facebook.com facebook