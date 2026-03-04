Attrezzature e vocheur per giovani svantaggiati | in scadenza l' avviso per le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Fino a domani, le Associazioni Sportive Dilettantistiche possono presentare domanda per il progetto che prevede l'acquisto di attrezzature sportive e la distribuzione di voucher dedicati a giovani in condizioni di svantaggio o fragilità sociale. Il finanziamento, proveniente dal Fondo Politiche Giovanili 2023, mira a supportare iniziative rivolte ai giovani in difficoltà. L'avviso riguarda esclusivamente le ASD interessate a partecipare a questa opportunità.

C'è tempo fino a domani per l’adesione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) al progetto “Acquisto di attrezzature sportive ed erogazione di voucher a favore di giovani svantaggiati eo in situazioni di fragilità socioeconomica”, finanziato a valere sul Fondo Politiche Giovanili 2023 – Bando ANCI. L’Avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), gestori di impianti sportivi nel territorio comunale, interessate ad accogliere i beneficiari dei voucher per lo svolgimento di attività sportive. Questi ultimi saranno individuati con successivo e separato Avviso pubblico. Possono presentare istanza le ASD del Comune di Salerno, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, esclusivamente mediante procedura telematica, entro e non oltre le ore 12 del 5 marzo 2026. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Rinnovate le attrezzature sportive in 49 palestre scolasticheNuove attrezzature sportive per le palestre scolastiche del territorio: la Città metropolitana di Venezia ha previsto un investimento di 570mila euro...

Le associazioni sportive che continueranno a gestire il Parco delle CaveContinueranno a operare nel Parco delle Cave le quattro associazioni presenti dal 2015.

Una raccolta di contenuti su Associazioni Sportive Dilettantistiche

Temi più discussi: Manifestazione di interesse per ASD – Progetto Erogazione di voucher a favore di giovani svantaggiati e/o in situazioni di fragilità socioeconomica; Attrezzature e vocheur per giovani svantaggiati: in scadenza l'avviso per le Associazioni Sportive Dilettantistiche; Voucher per lo Sport, dalla Regione Lazio 9,7 milioni per le famiglie.

Attrezzature e vocheur per giovani svantaggiati: in scadenza l'avviso per le Associazioni Sportive DilettantisticheC'è tempo fino a domani per l’adesione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) al progetto Acquisto di attrezzature sportive ed erogazione di voucher a favore di giovani svantaggiati e/o i ... salernotoday.it

Agevolazioni per attrezzature e riqualificazione impianti, accordo nello Sport dilettantisticoUn accordo che permette alle Associazioni e alle Società sportive dilettantistiche di ottenere a soluzioni finanziarie per l’acquisto di attrezzature e interventi di riqualificazione degli impianti. È ... m.tuttomercatoweb.com

CONVEGNO “Novità FISCALI 2026, bilanci e rendiconti per associazioni, Odv, Aps, altri Enti del Terzo settore e Associazioni sportive dilettantistiche“ Sabato 7 marzo 2026, dalle ore 9.00 Sala Consiglio comunale, piazza Istria 1, Selargius. Ingresso libero facebook