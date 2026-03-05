Prg e Piano paesaggistico Marchionna | Rigore e responsabilità Rossi | I cittadini siano coinvolti

Oggi nella commissione Urbanistica del Comune di Brindisi si è discusso delle osservazioni sul nuovo Piano regolatore generale e sul Piano paesaggistico. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti tecnici e politici, con l’obiettivo di analizzare le proposte ricevute. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi riguardanti il rispetto delle norme e il coinvolgimento della comunità nei processi decisionali. La seduta è stata presieduta dal presidente della commissione.

In commissione Urbanistica il primo confronto sulle osservazioni pervenute per l'adeguamento del Piano regolatore generale (Prg) al Piano paesaggistico territoriale regionale La riunione, durante la quale una prima tranche di osservazioni è stata illustrata dalla dirigente del settore Pianificazione e gestione del territorio, Bianca Morleo, si è svolta con la partecipazione anche del neo vicesindaco Fabio Dibello. Al termine degli interventi tecnici, però, il dibattito è rapidamente scivolato sul terreno politico. Il presidente Carletti ha deciso di aggiornare i lavori, rinviando al prossimo appuntamento il prosieguo dell'esame delle osservazioni, con l'obiettivo di consentire un approfondimento puntuale di ogni singola istanza.