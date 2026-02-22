Il cambiamento assurdo di Rossella Erra ha perso 34 chili | che dieta ha fatto? Il racconto

Rossella Erra ha perso 34 chili dopo aver seguito una dieta rigorosa, causata da problemi di salute. Ha deciso di cambiare radicalmente le sue abitudini alimentari e ha adottato un nuovo stile di vita. La sua trasformazione sorprende molti, che si chiedono quale metodo abbia utilizzato. Erra ha anche iniziato a praticare regolarmente attività fisica per mantenere i risultati. La sua storia si diffonde tra chi cerca ispirazione per migliorare la propria salute.

La soprendente trasformazione di Rossella Erra conquista il pubblico: ecco come la « tribuna del popolo » ha perso 34 chili e cambiato stile di vita. Leggi anche: Rossella Erra quanto guadagna a Ballando con le Stelle? Dalla laurea in Economia alla tv: la storia di una donna comune Un cambiamento che non è passato inosservato. Negli ultimi mesi Rossella Erra ha mostrato con orgoglio la sua trasformazione fisica, documentando passo dopo passo un percorso iniziato oltre un anno fa. La « tribuna del popolo » di Ballando con le Stelle non ha mai parlato di miracoli né di soluzioni lampo, ma di costanza, consapevolezza e salute. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Rossella Erra ha perso 30 kg: le foto, il risultato della sua dietaRossella Erra, nota per il suo ruolo a Ballando con le Stelle, ha perso 30 kg grazie a un percorso di dieta e impegno.

“Ho perso quasi 20 chili”. Rossella Erra torna in tv dopo le feste e subito complimentiRossella Erra torna in tv dopo le festività, condividendo il suo percorso di perdita di quasi 20 chili.

Rossella Erra #primaedopo 1 Seguita da professionisti della nutrizione e affiancando un’attività fisica regolare, la 51enne ha perso 34 kg e 3 taglie. - facebook.com facebook