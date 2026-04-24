Roseto via libera ai cantieri | il nuovo centro rifiuti a Fonte dell’Olmo

La Giunta di Roseto ha dato il via libera alle varianti per il nuovo centro rifiuti situato a Fonte dell’Olmo. I lavori nei cantieri sono stati approvati e devono essere completati entro il 31 dicembre 2026, al fine di prevenire eventuali contenziosi legali. L’intervento riguarda la realizzazione di un’area dedicata alla gestione dei rifiuti nella zona, con riferimento a modifiche approvate durante l’iter amministrativo.

? Cosa sapere La Giunta di Roseto approva le varianti per il centro rifiuti di Fonte dell'Olmo.. I cantieri saranno completati entro il 31 dicembre 2026 per evitare contenziosi legali.. La Giunta di Roseto degli Abruzzi ha approvato due delibere per le perizie di variante che sbloccano i cantieri in località Fonte dell’Olmo, fissando il completamento delle opere al 31 dicembre 2026. Il provvedimento amministrativo segna una svolta decisiva per la gestione dei rifiuti nella zona, trasformando un progetto ereditato in una realtà più vicina alle necessità della popolazione locale. Grazie alla proroga concessa dalla Regione, l’amministrazione guidata da Nugnes ha deciso di riconsiderare i piani originari per evitare tensioni con i residenti e garantire che l’intervento non alteri il decoro del territorio circostante.🔗 Leggi su Ameve.eu

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