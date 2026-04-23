Terni via ai cantieri | 400mila euro per il nuovo centro rifiuti

A Terni sono iniziati i lavori per il nuovo centro rifiuti situato in via Corrieri. L’intervento, finanziato con 400 mila euro, riguarda la realizzazione di una struttura destinata a servire circa 20.000 residenti. I lavori sono stati avviati dall’azienda municipale e sono previsti che siano completati entro il prossimo ottobre. La realizzazione del centro rifiuti mira a migliorare la gestione dei materiali di scarto nel territorio locale.

? Cosa sapere Asm avvia i lavori per il nuovo centro rifiuti in via Corrieri a Terni.. L'investimento di 400mila euro servirà 20 mila residenti entro il prossimo ottobre.. Via ai lavori in via Corrieri a Terni: la nuova notifica di cantiere di raccolta rifiuti Asm segna l’inizio di un percorso operativo che dovrebbe concludersi entro ottobre con circa 180 giorni di attività. Il progetto, che serve una popolazione di 20 mila abitanti, è tornato sotto i riflettori dopo una breve pausa. La procedura era stata avviata lo scorso autunno con l’invio dell’avviso per le manifestazioni di interesse, portando alla prima notifica preliminare nel mese di dicembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, via ai cantieri: 400mila euro per il nuovo centro rifiuti Notizie correlate Centro raccolta rifiuti. Lunedì il nuovo centroORBETELLO Aprirà ufficialmente lunedì prossimo il nuovo centro di raccolta dei rifiuti in località le Topaie ad Albinia, realizzato con un... Nuovo bando da 400mila euro finanzia progetti sul territorioQuattro settori chiave, tetti di spesa definiti e l’obbligo di coinvolgere i cittadini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terni, riprendono i lavori di ripristino stradale in via Tre Venezie: cantieri notturni per ridurre i disagi; Stop ai treni sulla Terni-Rieti-L’Aquila: lavori fino al 10 maggio e bus sostitutivi - Radio Globo; Cantiere del Verdi/Verdecchia: Qello non è un teatro, Terni meritava di più. Ponte al Pino, via ai cantieri. Bollino rosso Alberti e Cure. Treni, stop di due giorniFirenze, 27 dicembre 2025 – Cantieri al Ponte al Pino, atto primo. Il maxi intervento – programmato da Rfi e che terrà gli operai impegnati per buona parte del 2026 – prevede la demolizione e la ... lanazione.it Metro C a Roma, ecco le 5 nuove stazioni: via ai cantieri. Clodio e San Pietro cambieranno nomeCinque stazioni nuove di zecca. Due, Chiesa Nuova e Piazza Pia, saranno archeologiche, quindi come per Colosseo, Porta Metronia, San Giovanni e la fermata Venezia in costruzione, avranno spazi museali ... ilmessaggero.it Gli studenti delle scuole superiori umbre hanno trasformato visite aziendali e incontri sul campo in una serie di video-podcast, presentati al TIC Festival di Terni. Il progetto, promosso dalla Camera di Commercio dell'Umbria, si ispira al metodo olivettiano e ha - facebook.com facebook