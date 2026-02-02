Ciro Solimeno ha rivelato di aver stretto un patto con Martina a Uomini e Donne. La puntata del 2 febbraio, dedicata al Trono Over, ha visto il protagonista uscire allo scoperto con questa confessione. Maria De Filippi non ha commentato pubblicamente, ma la rivelazione ha fatto discutere tra i fan del programma.

La messa in onda del 2 febbraio di Uomini e Donne è stata interamente dedicata alle vicende del Trono Over. Non sono mancate discussioni molto accese, corredate da accuse decisamente pesanti, racconti di uscite finite male e uscite saltate all’ultimo. Nella parte conclusiva della puntata, però, Maria De Filippi ha fatto rientrare Ciro Solimeno, che aveva lasciato lo studio insieme alle corteggiatrici qualche puntata fa, dopo le confessioni fatte sul trono di Martina De Ioannon. In tale occasione, il ragazzo ha fatto delle confessioni importanti. Ciro Solimeno rientra a UeD e fa altre confessioni: la reazione di Tina Cipollari e Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ciro Solimeno svela il patto con Martina a UeD: la reazione di Maria De Filippi

Approfondimenti su Ciro Solimeno

Ciro Solimeno ha lasciato lo studio di “Uomini e Donne” dopo aver ammesso di aver infranto il regolamento.

Gianmarco Steri ha mostrato una reazione di sorpresa dopo la confessione di Ciro Solimeno riguardo a Martina De Ioannon a Uomini e Donne.

