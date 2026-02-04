Nella registrazione più recente di Uomini e Donne, il clima tra Gianni Sperti e Alessio Pili Stella si è surriscaldato. Durante il confronto, sono volate parole dure tra i due, creando un momento di tensione in studio. Nel frattempo, Sara ha fatto un passo deciso e ha baciato Alessio, aggiungendo pepe alla puntata e lasciando i presenti senza parole.

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne ci sono stati dei colpi di scena soprattutto per quanto riguarda il Trono Classico. Dopo aver “perso” tutti i suoi corteggiatori, Sara Gaudenzi ha deciso di ripartire da zero e, a quanto pare, ha fatto bene. Con uno di loro, infatti, è scattato anche un bacio. In merito al Trono Over, invece, ad animare particolarmente la registrazione è stata una lite molto accesa tra Alessio Pili Stella e Gianni Sperti. Lite accesa al Trono Over di Uomini e Donne, nuova delusione per Elisabetta. Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata il 3 febbraio rivelano che si è partiti da Alessio Pili Stella. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD anticipazioni: lite tra Gianni Sperti e Alessio Pili Stella, Sara bacia Alessio

