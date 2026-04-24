Cristiano Ronaldo, 41 anni, mantiene il suo fisico atletico e un aspetto giovane seguendo una dieta particolare. Secondo quanto dichiarato dal suo ex chef personale, Giorgio Barone, il calciatore evita il consumo di latte nella sua alimentazione quotidiana. Questa scelta alimentare sembra essere uno dei segreti che contribuiscono al suo aspetto giovane e alla sua forma fisica.

A 41 anni e con un fisico bestiale, Cristiano Ronaldo ha un segreto nella sua dieta. Lo ha rivelato il suo ex chef personale Giorgio Barone, che ha raccontato cosa mangia il campione portoghese per tenersi in forma e sembrare più giovane. La dieta di Ronaldo ha un segreto. Marca ha riportato l’intervista a Giorgio Barone, che ha rivelato di una bevanda “contro natura” vietata dal portoghese nella sua dieta, svelando poi anche i segreti alimentari per essere, a 41 anni, biologicamente undici anni più giovane. Barone ha spiegato che il segreto di Ronaldo è l’assenza di latte nella sua dieta: “ Gli esseri umani sono gli unici animali che bevono il latte di altri animali.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ronaldo ha un segreto per sembrare undici anni più giovane: l’assenza di latte dalla sua dieta

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Cristiano Ronaldo vs Arsenal in the 2009 semi-finals x.com