Le donne sopra i 40 anni scoprono che tagliare i capelli in modo specifico aiuta a sembrare più giovani. Le star, ad esempio, preferiscono tagli corti e scalati che evitano di appesantire il viso, rendendolo più luminoso. Un dettaglio che fa la differenza è l’uso di trattamenti come il microneedling, che stimola la pelle e riduce i segni del tempo.

Vuoi un look più fresco e luminoso? Scopri i segreti delle star over 40: dai tagli di capelli che “sollevano” il viso ai trattamenti rigeneranti come il microneedling. La tua nuova giovinezza inizia qui. Arrivare alla soglia dei quarant’anni non significa affatto rinunciare alla freschezza, anzi: è il momento perfetto per una rinascita stilistica. Le star più amate lo sanno bene e, negli ultimi anni, hanno trasformato la maturità in un punto di forza, adottando tagli e piccoli segreti beauty che non solo nascondono i segni del tempo, ma esaltano una nuova, consapevole bellezza. Il trucco non è “dimostrare meno anni”, ma scegliere soluzioni intelligenti che sappiano illuminare il viso e regalare movimento, abbandonando la rigidità del passato per un’eleganza naturale e dinamica. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Se hai più di 40 anni devi tagliarti i capelli così: è il segreto delle Vip per sembrare più giovani

Approfondimenti su vip anni

Il caschetto curvo, noto anche come Rounded Bob, è un taglio di capelli versatile e di tendenza che valorizza i lineamenti e dona un aspetto più fresco e giovane.

Lavarsi i capelli in questo momento della giornata può fare la differenza.

Ultime notizie su vip anni

Argomenti discussi: Veronica Raimo la violenza la vuole raccontare; Dimmi quanti anni hai e ti dirò quanto butti: se in Italia il cibo che sprechiamo è questione di età; Donazioni a quota 7,9 miliardi di euro: ecco l’11° Italy Giving Report; Dire no ai conflitti è un mandato di buona volontà e di buon cuore.

Se hai più di 70 anni, sollevare pesi può allungarti la vita, lo studio su 100mila persone che lo confermaL’allenamento con i pesi non è soltanto scolpire addominali o bicipiti, infatti, secondo una recente ricerca potrebbe effettivamente aiutarti a vivere più a lungo. Gli accademici del National Cancer ... greenme.it

Se hai più di 40 anni ti basta perdere 5 chili per aggiungere diversi anni alla tua vitaIn un mondo in cui dimagrire sembra spesso sinonimo di diete drastiche, farmaci costosi o interventi chirurgici, arriva uno studio che cambia la prospettiva. Perdere appena 5 chili dopo i 40 anni – ... greenme.it

Il regista e altri vip contribuiscono alla raccolta fondi per sostenere la famiglia dell'attore di Dawson's Creek scomparso a 48 anni - facebook.com facebook