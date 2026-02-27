Raf a Sanremo 2026 66 anni e non dimostrarli Il suo segreto per sembrare più giovane

Al Festival di Sanremo 2026, il cantante di 66 anni ha attirato l’attenzione per il suo aspetto scevro da segni di invecchiamento. Raf si è presentato sul palco con un aspetto energico e curato, dimostrando una forma fisica sorprendente rispetto alla sua età. La sua presenza ha confermato il suo ruolo come uno dei protagonisti della manifestazione musicale.

Passano gli anni ma Raf resta sempre uguale. Anzi, sembra quasi migliorare con il tempo. Al Festival di Sanremo 2026 il cantautore è apparso più in forma che mai. Ha 66 anni ma sembra un quarantenne. Quasi un vampiro, una sorta di creatura mitologica. Ma in realtà, come tutti, c’è un segreto di bellezza. E quello di Raffaele Riefoli si chiama movimento costante, unito a corretta alimentazione e tanto amore. Sanremo 2026, come fa Raf a sembrare così giovane. Fisico asciutto, muscoli definiti, energia contagiosa e outfit glamour: così Raf ha rubato la scena al Festival di Sanremo 2026. Il cantante – in gara con la canzone Ora e per sempre – segue un allenamento funzionale quotidiano che alterna cardio ed esercizi di forza, fondamentali per mantenere tono e agilità. 🔗 Leggi su Dilei.it

