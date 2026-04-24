’Romagna in fiore’ Ecosostenibilità musica e cultura Rassegna ’green’ con grandi ospiti

La regione romagnola si prepara ad accogliere la rassegna 'Romagna in fiore', un evento che unisce musica e cultura con un'attenzione particolare all’ecosostenibilità. Le location coinvolte includono la foresta di Montebello, il parco fluviale Zanniboni e Ca’ Carnè, situate rispettivamente nei pressi di Modigliana, Santa Sofia e Brisighella. L’iniziativa vede la partecipazione di grandi ospiti e si concentra sulla promozione di pratiche sostenibili.

di Stefano Marchetti La foresta di Montebello, straordinario polmone verde nei pressi di Modigliana (Forlì Cesena), oppure il parco fluviale Zanniboni a Santa Sofia (Fc) lungo il fiume Bidente, e Ca’ Carnè, nel cuore del parco della Vena del gesso romagnola a Brisighella (Ravenna). Saranno soltanto alcuni degli incantevoli scenari della terza edizione di ’ Romagna in fiore ’, la rassegna green ed ecosostenibile che dal 1° al 24 maggio – nell’arco di quattro weekend – toccherà nove suggestive località, con suggestivi appuntamenti ‘a basso impatto ambientale’. Nata tre anni fa come una costola di Ravenna Festival, proprio per riportare la vita...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Romagna in fiore’. Ecosostenibilità musica e cultura. Rassegna ’green’ con grandi ospiti Notizie correlate Anima green e tanta musica, torna "Romagna in fiore". E al parco urbano il concerto di Irene GrandiScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Torri, giardini e... La musica torna ad accendere la stagione estiva con la rassegna "Romagna in fiore": a Forlì ospite d'eccezione Irene GrandiTorri, giardini e parchi urbani, un anfiteatro di paglia, il lungofiume del Bidente e una riserva forestale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Romagna in Fiore 2026: la kermesse ecosostenibile di musica e comunità nei territori della rinascita; ’Romagna in fiore’. Ecosostenibilità musica e cultura. Rassegna ’green’ con grandi ospiti; 37° edizione del Ravenna Festival: Hera main partner di Romagna in Fiore; Piante, profumi e colori: torna ‘Bologna in Fiore’. Weekend all’insegna del verde: il programma. ’Romagna in fiore’. Ecosostenibilità musica e cultura. Rassegna ’green’ con grandi ospitidi Stefano Marchetti La foresta di Montebello, straordinario polmone verde nei pressi di Modigliana (Forlì Cesena), oppure il parco fluviale ... msn.com Ravenna: torna Romagna in Fiore, la fiera ecosostenibile tra musica e comunitàIl programma 2026 si svolgerà nei fine settimana dall’1 al 24 maggio, con eventi pomeridiani distribuiti in nove località della Romagna ... telenord.it METEO.SM – Previsioni meteo per Romagna e Repubblica di San Marino https://giornalesm.com/meteo-sm-previsioni-meteo-per-romagna-e-repubblica-di-san-marino-1119/ - facebook.com facebook Dopo la grandine e il maltempo in Emilia Romagna arriva un vero e proprio assaggio d’estate con temperature intorno ai 25 gradi e in alcune zone si potrebbero toccare addirittura i 27 x.com