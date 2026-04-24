Roma Zaragoza nel dimenticatoio | ultima apparizione datata marzo

A marzo è stata l’ultima volta che Zaragoza è stato visto in campo con la maglia della Roma, senza ulteriori apparizioni. Arrivato nel mercato di gennaio con l’obiettivo di migliorare la fase offensiva e le capacità nel duello individuale, il giocatore ha mostrato fin dai primi match delle difficoltà ad adattarsi. Nonostante le aspettative, la sua presenza non si è mai consolidata nel corso della stagione.

Arrivato nel mercato invernale per dare quella vivacità e quell’ abilità nell’uno contro uno che mancava e tutt’ora manca alla Roma, Bryan Zaragaza è sembrato fin da subito essere come un pesce fuor d’acqua, nonostante le buone impressioni nella gara d’esordio. Gasperini lo aveva infatti esaltato nel post-partita di Roma-Cagliari, usando testuali parole: “Ha le caratteristiche giuste per noi, non ne avevamo uno così. Il classico giocatore che se ha spazio diventa pericoloso, che anche nello stretto salta l’uomo e crea scompiglio, è importante avere un giocatore così”. Il tecnico giallorosso non era l’unico rimasto colpito dall’ingresso in campo del trequartista spagnolo contro la formazione sarda, con i tifosi che speravano di aver trovato un titolare sulla trequarti di sinistra dello scacchiere di Gasperini.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, Zaragoza titolare contro il Cagliari: tegola Vaz, torna a marzo Leggi anche: ENRICA BONACCORTI È MORTA: L’ULTIMA APPARIZIONE SU RAI1 DALLA BALIVO