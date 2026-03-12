ENRICA BONACCORTI È MORTA | L’ULTIMA APPARIZIONE SU RAI1 DALLA BALIVO

Enrica Bonaccorti, nota figura della televisione italiana, è deceduta. La sua ultima apparizione in televisione risale al 12 febbraio 2026, quando è apparsa su Rai1. Era considerata una delle grandi signore del settore e il suo nome rimarrà nella memoria del pubblico. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore.

Enrica Bonaccorti è morta. Ci lascia una delle grandi signore della televisione italiana. Un mese fa, era il 12 febbraio 2026, l'ultima apparizione tv su Rai1. 76 anni, meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. Tra i successi Rai e Mediaset: "Italia Sera", "Pronto chi gioca?", "Non è la Rai". Ospite di Caterina Balivo nel talk show "La Volta Buona", per la Bonaccorti è stato purtroppo l'ultimo saluto al suo pubblico. Rivediamola insieme. Riposa in pace.

Enrica Bonaccorti è morta, l’ultima richiesta della conduttriceLa conduttrice e autrice televisiva Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni.

