Roma Zaragoza titolare contro il Cagliari | tegola Vaz torna a marzo

La Roma si prepara alla partita di lunedì contro il Cagliari con una grande novità in attacco. Bryan Zaragoza, finora usato in alcuni spezzoni di partita, sembra pronto a partire dall’inizio. La squadra si sta organizzando per la sfida, anche dopo la tegola Vaz che tornerà a marzo. Zaragoza ha tutte le carte in regola per essere titolare e per dare una svolta alla manovra offensiva dei giallorossi.

La Roma si prepara alla sfida di lunedì contro il Cagliari con una novità sostanziale nel tridente. Secondo quanto appreso nelle ultime ore, Bryan Zaragoza è balzato in pole position per una maglia da titolare: lo spagnolo, dopo i primi scampoli di gara collezionati finora, è pronto all'esordio dal primo minuto. A fargli spazio dovrebbe essere Lorenzo Pellegrini, con l'assetto offensivo completato da Soulé a destra e Malen nel ruolo di terminale centrale. Il rilancio di Zaragoza diventa quasi una scelta obbligata per Gian Piero Gasperini, costretto a gestire una situazione clinica ancora complessa.

Alla vigilia del big match di lunedì sera, la Roma si ritrova a fare i conti con un infortunio grave.

Questa mattina la Roma ha annunciato la lista dei giocatori convocati per gli ottavi di finale di Europa League.

