Roma violenza sotto droga | aggredisce l’ex davanti alla bimba

Nella zona della Tiburtina a Roma, un uomo di 42 anni sotto effetto di sostanze stupefacenti ha aggredito l’ex compagna di 27 anni davanti alla loro bambina. La donna è stata ferita e trasportata al Policlinico Tor Vergata, dove è stata ricoverata con codice giallo. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da passanti, nel giorno in cui si sono verificati altri episodi di violenza correlata alla droga.

? Cosa sapere Roma, uomo di 42 anni sotto droga aggredisce ex compagna di 27 anni alla Tiburtina.. La vittima ferita è stata ricoverata al Policlinico Tor Vergata con codice giallo.. Un uomo di 42 anni è stato condotto a Regina Coeli dopo aver aggredito la sua ex compagna nella mattinata di ieri, ferendola davanti alla figlia di soli 15 mesi. L’episodio violento, avvenuto nella zona della Tiburtina, ha scatenato l’intervento immediato dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo la richiesta d’aiuto inoltrata al numero di emergenza 112 dalla vittima, una giovane donna di 27 anni. Dinamica dell’aggressione e soccorsi al Policlinico Tor Vergata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, violenza sotto droga: aggredisce l’ex davanti alla bimba Notizie correlate Leggi anche: Massacra di botte la compagna davanti alla bimba di 3 anni: “Io posso uscire dal carcere, tu resti sotto terra” Roma: aggredisce e minaccia compagna davanti a figlio, arrestato 62enne a PrimavalleI carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno proceduto all’arresto di un uomo di 62 anni, un romano già noto alle forze dell’ordine, accusato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, caveau della droga in camera da letto: arrestato 52enne; Abusata e filmata dal branco sotto l'effetto della droga, nel blitz tenta di lanciare la sostanza nel Savio. Un arresto e 7 denunce; Cesena, giovane drogata, abusata e filmata: arrestato 23enne per violenza di gruppo; Ardea, massacra di botte la compagna: si era rifiutata di accompagnarlo a comprare la droga. Maxi sequestro di droga a Roma: 3 arresti e 2,5 milioni di euro di hashishDalla segnalazione di un militare fuori servizio alla perquisizione domiciliare: così è stata smantellata una base dello spaccio a Prima Porta ... rainews.it Roma, caveau della droga in camera da letto: arrestato 52enneL’arresto è avvenuto nel quartiere Quarticciolo. L’uomo avrebbe custodito la droga destinata ai pusher della zona nella piazza di spaccio La Madonnina. Nella camera da letto gli agenti hanno ... tg24.sky.it Il tecnico giallorosso commenta l'addio di Ranieri alla Roma: "Sono stato tirato dentro una situazione che non ho creato io" facebook In mattinata la Roma ha ufficializzato l'addio di Claudio Ranieri. Dell'argomento ne ha parlato anche Gian Piero Gasperini alla vigilia della trasferta contro il Bologna 1/4 x.com