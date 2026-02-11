Massacra di botte la compagna davanti alla bimba di 3 anni | Io posso uscire dal carcere tu resti sotto terra

Un uomo ha picchiato violentemente la sua compagna davanti alla figlia di 3 anni. Le minacce di morte e le botte si sono succedute sotto gli occhi della bambina, che ora rischia di crescere tra traumi profondi. La donna ha deciso di sporgere denuncia, mentre l’uomo è stato portato in caserma.

Botte e minacce di morte alla compagna davanti alla figlia di 3 anni. "Io posso uscire dal carcere, tu resti sotto terra", le diceva.

