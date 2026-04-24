Roma ufficiale l’addio a Ranieri | il club conferma la fiducia in Gasperini

Il club ha annunciato la separazione con l’ex allenatore e consigliere dei Friedkin, ringraziandolo per il contributo fornito. Con questa decisione, si apre una nuova fase per la squadra, che ora si concentrerà sulla pianificazione futura. La dirigenza ha confermato di aver scelto Gasperini come nuovo allenatore, sottolineando di mantenere fiducia nel progetto tecnico. La notizia è stata comunicata ufficialmente tramite un comunicato del club.

Termina il rapporto con l’ex tecnico e advisor dei Friedkin: “Grazie per il contributo, ora avanti con una visione chiara”. L’AS Roma ha annunciato la fine del rapporto con Claudio Ranieri. A comunicarlo è stata la stessa società giallorossa con una nota ufficiale: “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Nel comunicato, il club ha voluto sottolineare il lavoro svolto dall’ex tecnico e advisor della proprietà Friedkin: “Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma.🔗 Leggi su Sportface.it

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