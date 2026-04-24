L'AS Roma ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con Claudio Ranieri, ex tecnico e advisor dei Friedkin. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale della società, che conferma la conclusione del rapporto e menziona le recenti tensioni con l’attuale allenatore, Gian Piero Gasperini. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi di questa decisione o sui passaggi successivi.

AGI - "L' AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato". Lo scrive in un comunicato la società giallorossa, che ufficializza l' addio dell' ex tecnico e advisor dei Friedkin dopo le recenti tensioni con l'attuale allenatore Gian Piero Gasperini. "Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L' AS Roma verrà sempre al primo posto ", si legge nella nota del club che conferma...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Piena fiducia in Gasperini". E' l'ufficiale l'addio tra la Roma e Ranieri

GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-GENOA

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