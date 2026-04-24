Cocaina hashish e crack a Fonte Nuova Capena Fiano Romano e Monterotondo I Carabinieri arrestano 7 persone e ne denunciano una

Nella giornata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno condotto un'operazione che ha portato all’arresto di sette persone e alla denuncia di un’altra, tutte coinvolte nel traffico di sostanze stupefacenti. Durante le attività, sono stati sequestrati quantitativi di cocaina, hashish e crack nelle aree di Fonte Nuova, Capena, Fiano Romano e Monterotondo. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controllo finalizzato alla repressione dei reati legati alla droga nel territorio.

Cronache Cittadine MONTEROTONDO – I militari della Compagnia Carabinieri di Monterotondo, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio di L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Cocaina, hashish e crack a Fonte Nuova, Capena, Fiano Romano e Monterotondo. I Carabinieri arrestano 7 persone e ne denunciano una You expand the palate by expanding the skull thru biomechanics Notizie correlate Roma: furti nei negozi a Fiano Romano e Capena, arrestate quattro personeQuattro arresti per furto aggravato a Fiano Romano e Capena, coinvolti un uomo e tre donne romene. I Carabinieri arrestano un pusher 29enne ad Alatri per spaccio di crack e denunciano a piede libero un 45enne di Fiuggi per spaccio di hashishCronache Cittadine ALATRI FIUGGI – È stata una brillante operazione antidroga quella posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Alatri,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Blitz antidroga, arresti per spaccio e un ricercato per crimini di guerra: settimana intensa per le forze dell'ordine nel Lazio; Roma, maxi operazione antidroga, 12 arresti e 200 dosi sequestrate; Droga tra movida e street dealing diffuso: 11 arresti della Polizia di Stato di cui uno a Tivoli. Lo spacciatore con la macchina per fare i panetti di hashish in casaSono stati i carabinieri della stazione di Mentana, nel corso di un servizio di perlustrazione, sono stati attratti dai movimenti sospetti di un giovane 29enne di origine reggina (Calabria), che si ... romatoday.it Narcotraffico a Roma, 22 arresti e sequestri di cocaina, crack, hashish e ketaminaI Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un cittadino senegalese di 46 anni, sorpreso in via Amendola a cedere crack a un giovane Per sfuggire all'identificazione, l’uomo ha fornito ... rainews.it dai quartieri di Roma a Civitavecchia, passando per Fonte Nuova e Mentana: un'ondata di controlli straordinari porta a oltre 20 arresti, denunce e sequestri. Chiusa anche una pizzeria a Mentana - facebook.com facebook