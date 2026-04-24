Claudio Ranieri si è dimesso dal ruolo di senior advisor della squadra di calcio di Roma dopo un incontro avvenuto a Trigoria. La decisione segue uno scontro verificatosi durante una riunione tra le parti coinvolte. La separazione avviene a poche settimane dalla conclusione della stagione sportiva, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La società ha confermato la cessazione del rapporto con l’allenatore.

? Cosa sapere Claudio Ranieri lascia il ruolo di senior advisor della Roma dopo l'incontro a Trigoria.. Le divergenze tecniche con Gasperini mettono a rischio la posizione di Frederic Massara.. Claudio Ranieri lascerà il suo ruolo di senior advisor presso la Roma nelle prossime ore, dopo che un incontro decisivo tra i legali e la proprietà Friedkin si è svolto a Trigoria in una serata segnata da forti tensioni interne. Il clima nel centro sportivo giallorosso è diventato elettrico dopo che l’ex allenatore ha lasciato la sede del club poco prima delle 18:00 di oggi. La separazione sembra destinata a seguire la medesima linea temporale della risoluzione consensuale avvenuta nel settembre 2024 con Lina Soulouko, quando l’addio dell’ex amministratrice delegata si concretizzò a seguito del licenziamento di De Rossi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, terremoto a Trigoria: Ranieri si dimette dopo lo scontro

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