Linea Roma-Firenze alta velocità | circolazione ripresa da oggi pomeriggio

Oggi alle 15, la circolazione sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità è ripresa, dopo che sono stati completati gli interventi per l’attivazione del sistema ERTMS. La linea era stata interrotta per alcuni mesi, durante i lavori di aggiornamento tecnologico. La ripresa ha consentito di ripristinare i collegamenti ferroviari tra le due città, che erano stati sospesi per l’installazione del nuovo sistema di gestione del traffico ferroviario.

ROMA – La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità è ripresa alle ore 15 di oggi, 12 aprile 2026, come da programma, a conclusione degli interventi per l’attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System). La linea convenzionale era già tornata percorribile dalle ore 6. È prevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di domani, lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. Durante l’interruzione, l’offerta ferroviaria è stata rimodulata per limitare l’impatto sui viaggiatori, garantendo i collegamenti essenziali e servizi di supporto. Tutte le modifiche sono state comunicate con anticipo e inserite nei sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Linea Roma-Firenze alta velocità: circolazione ripresa da oggi pomeriggio Treni, ripresa la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze(Adnkronos) – La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità è ripresa alle ore 15 di oggi domenica 12 aprile, come da programma,... Tre sabotaggi sulla linea dell'Alta velocità Firenze-Roma-Napoli, circolazione rallentata. Salvini: odiosi atti criminaliAncora sospetti atti di sabotaggio che compromettono la circolazione ferroviaria.