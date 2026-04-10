Da sabato, i viaggi tra Milano e Roma subiranno un rallentamento, con i tempi che passano da circa tre a fino a sei ore. La tratta ad alta velocità tra le due città è stata interrotta, causando un aumento considerevole dei tempi di percorrenza. Di conseguenza, i passeggeri devono aspettarsi un sostanziale allungamento dei tempi di viaggio tra le due principali città italiane.

Da sabato viaggiare tra Milano e Roma non significherà più attraversare il Paese in tre ore, ma impiegarne fino a sei. È l’effetto più evidente dello stop alla linea Alta Velocità Roma-Firenze, uno degli snodi più cruciali della rete ferroviaria italiana, che dall’11 al 12 aprile si fermerà completamente per consentire un aggiornamento tecnologico destinato a cambiare il sistema nel lungo periodo, ma che nel breve riscrive tempi, percorsi e abitudini di milioni di passeggeri. Viaggi raddoppiati e rete sotto pressione. Il dato più immediato è quello che incide direttamente sull’esperienza di viaggio: i tempi si allungano fino al doppio. Un Milano-Roma, normalmente coperto in circa tre ore, potrà richiedere fino a sei. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Alta Velocità ferma tra Roma e Firenze: viaggi raddoppiano e fino a 6 ore da Milano alla Capitale

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