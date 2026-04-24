Roma terminato il rapporto con Ranieri | Piena fiducia in Gasperini

L’AS Roma ha annunciato la fine del rapporto con l’allenatore Claudio Ranieri. La società ha ringraziato Ranieri per il lavoro svolto durante il suo periodo alla guida della squadra. Al suo posto, il club ha comunicato di aver affidato la direzione tecnica a un nuovo allenatore, Gasperini. La decisione arriva dopo un periodo di cambiamenti e risultati non soddisfacenti. La squadra si prepara ora alle prossime partite con il nuovo staff tecnico.

(Adnkronos) – "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi". Così la Roma ha ufficializzato, con una nota, la fine del rapporto con l'ex tecnico Claudio Ranieri, in questi mesi senior advisor del club giallorosso. "Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ranieri, la Roma chiude i rapporti: ora è ufficiale. «Piena fiducia in Gasperini»

Notizie correlate

Ufficiale: Ranieri e la Roma si separano. Il comunicato: "Grazie di tutto, piena fiducia in Gasperini"Ora è ufficiale, la Roma ha comunicato la separazione dal senior advisor Claudio Ranieri, dopo una collaborazione durata appena 10 mesi.

Ranieri lascia la Roma, ora è ufficiale: “Grati per i suoi sforzi, piena fiducia in Gasperini”L’As Roma comunica in una nota che “il rapporto con Claudio Ranieri è terminato“, già nella giornata di ieri circolavano rumors sul possibile...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cosa non ha funzionato tra Ranieri e la Roma: così si è arrivati al divorzio; Tutti gli aggiornamenti e le notizie di calcio oggi; UFFICIALE - Roma, terminato il rapporto con Ranieri, piena fiducia in Gasperini: il comunicato; Primavera, Punzi: Przyborek? L'idea è stata della società. L'obiettivo è….

Ranieri-Roma, rapporto terminato: Società sempre al primo posto, visione definita, fiducia in GasperiniComunicato della Roma che ufficializza la conclusione del rapporto tra il Senior Advisor Claudio Ranieri e la società giallorossa. europacalcio.it

Roma, UFFICIALE Ranieri: tutti i dettagli dell’addioLa decisione è stata presa già ieri, ma dopo ore e ore di riunioni tra i legali della famiglia Friedkin e quelli di Claudio Ranieri, il comunicato ufficiale sull’addio del Senior Advisor giallorosso è ... asromalive.it

Arriva il comunicato della Roma che annuncia la chiusura dei rapporti col Senior Advisor Claudio Ranieri. Dopo le ultime ore di fuoco e i recenti battibecchi a distanza con Gian Piero Gasperini, alla fine la società ha scelto di dare fiducia all’allenatore e di inter - facebook.com facebook

Ora è ufficiale, le strade della Roma e di Claudio #Ranieri si separano. Il clima teso degli scorsi giorni ha portato a questo addio anticipato del senior advisor giallorosso. x.com