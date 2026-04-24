A Roma, il Direttore Sportivo Frederic Massara ha annunciato le sue dimissioni, un’ora dopo l’allontanamento di Claudio Ranieri. La squadra si prepara a un cambio di gestione, mentre si discute sulle prossime mosse di Giuntoli e Totti in vista del ritorno a Trigoria. La situazione interna al club si fa sempre più complessa, con decisioni prese in un momento di transizione.

La Roma affronta l’ennesimo terremoto interno. Dopo l’allontanamento di Claudio Ranieri, il Direttore Sportivo Frederic Massara rassegnerà oggi le proprie dimissioni. La scelta segue l’inevitabile logica della caduta del suo principale garante politico e sancisce il fallimento di un binomio durato meno di un anno, segnato da frizioni insanabili con Gian Piero Gasperini. Il logoramento tra Massara e il tecnico ha toccato l’apice nelle ultime due sessioni di mercato, dove le divergenze sulla costruzione della rosa hanno reso impossibile la convivenza professionale. Con l’uscita del DS, la proprietà Friedkin consegna ufficialmente le chiavi di Trigoria a Gasperini, la cui centralità nel progetto tecnico non appare più in discussione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, si dimette anche Massara: Giuntoli e Totti pronti per Trigoria

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