Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, usufruirà di una riduzione della pena di 39 giorni e uscirà dal carcere di Rebibbia il 24 giugno. Attualmente sta scontando una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze, iniziata il 31 dicembre 2024. La decisione riguarda la sua detenzione e il calcolo dei giorni di riduzione della pena.

Riduzione della pena pari a 39 giorni per Gianni Alemanno, ex sindaco della Capitale che dal 31 dicembre 2024 sta scontando in carcere a Rebibbia una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto l'istanza ex articolo 35ter dell'ordinamento penitenziario per vedersi riconosciuti i giorni di riduzione ''a causa delle condizione umane e degradanti da lui subite'' presentata dalla difesa dell'ex sindaco di Roma, finito in carcere la notte del 31 dicembre 2024 dopo la revoca dei servizi sociali. Alemanno, che doveva svolgere attività presso la struttura 'Solidarietà e Speranza' che si occupa di famiglie in difficoltà e di vittime di violenze, era accusato di una ''gravissima e reiterata violazione delle prescrizioni imposte''.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma, riduzione della pena per Alemanno. Uscirà dal carcere il 24 giugno

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