L'ex sindaco Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno | ok a riduzione della pena di 39 giorni

L'ex sindaco di Roma uscirà dal carcere a giugno dopo una riduzione di 39 giorni della condanna. La decisione è stata presa dai giudici, che hanno riconosciuto condizioni “degradanti” durante la detenzione per traffico d'influenze. La procura aveva presentato istanza di scarcerazione, e ora l'ex primo cittadino potrà lasciare la detenzione nei prossimi mesi. La sentenza riguarda esclusivamente la durata residua della pena, senza altri approfondimenti.

Riduzione della pena di 39 giorni per l’ex sindaco di Roma detenuto per traffico d’influenze. I giudici riconoscono condizioni “degradanti” in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex SindacoL'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, lascerà il carcere di Rebibbia il prossimo 22 giugno. Alemanno, ok alla riduzione della pena: uscirà dal carcere il 22 giugnoL'ex sindaco di Roma sta attualmente scontando una condanna definitiva a 22 mesi di reclusione per il reato di traffico d'influenze, ma il tribunale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex Sindaco; Mondo di Mezzo, da Sorveglianza ok alla riduzione della pena per Gianni Alemanno; Alemanno, il tribunale approva riduzione della pena: uscirà dal carcere il 22 giugno; Riduzione di pena per Alemanno, uscirà a giugno. L’ex sindaco Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno: ok a riduzione della pena di 39 giorniUna riduzione di 39 giorni sulla pena è stata disposta per Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma che sta scontando una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze nel carcere di Rebibbia. fanpage.it Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex SindacoNella richiesta dei legali si fa riferimento alle condizioni inumane e degradanti in cui è stato detenuto nell'ultimo anno ... romatoday.it Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso il via libera alla riduzione di 39 giorni relativi alla pena di Gianni Alemanno in virtù dell'istanza ex art 35 ter o.p. presentata dall'avvocato Edoardo Albertario e riguardante la pena di 22 mesi di reclusione che l'e - facebook.com facebook Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex Sindaco ift.tt/Kk2RDOu x.com