L'ex sindaco Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno | ok a riduzione della pena di 39 giorni

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex sindaco di Roma uscirà dal carcere a giugno dopo una riduzione di 39 giorni della condanna. La decisione è stata presa dai giudici, che hanno riconosciuto condizioni “degradanti” durante la detenzione per traffico d'influenze. La procura aveva presentato istanza di scarcerazione, e ora l'ex primo cittadino potrà lasciare la detenzione nei prossimi mesi. La sentenza riguarda esclusivamente la durata residua della pena, senza altri approfondimenti.

Riduzione della pena di 39 giorni per l’ex sindaco di Roma detenuto per traffico d’influenze. I giudici riconoscono condizioni “degradanti” in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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