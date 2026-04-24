A Trigoria si conclude con la vittoria di Gian Piero Gasperini nella disputa per la panchina. Claudio Ranieri si prepara a lasciare il suo ruolo, con le decisioni prese in seguito alle ultime consultazioni. La situazione si è sbloccata dopo settimane di tensioni e trattative, portando alla conclusione di questa fase di cambiamenti nello staff tecnico. La squadra continuerà la preparazione sotto la guida del nuovo allenatore.

Alla fine la battaglia di Trigoria la vincerà Gian Piero Gasperini. Claudio Ranieri è pronto a lasciare la sua amata Roma dopo un anno vissuto dolorosamente, nel ruolo di senior advisor, una carica che la proprietà gli aveva affidato dopo che lui stesso aveva comunicato a tutti ma soprattutto a se stesso che non aveva più nessuna intenzione e voglia di allenare. “Consiglierò cosa è giusto e cosa non lo è, ma poi a decidere è la proprietà. Credo sia per tutti così. Sarò senior advisor anche se non so bene che cosa sia”, disse quel giorno di fine aprile del 2025 con un pizzico di ironia romanesca annunciando il suo nuovo incarico da consigliere alla corte dei Friedkin.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, Ranieri verso l’addio: Gasperini vince la battaglia di Trigoria

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