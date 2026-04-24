La Roma ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con Claudio Ranieri. L’ex allenatore, che aveva terminato la sua attività come tecnico nel luglio 2025, ricopriva dal quel momento il ruolo di senior advisor del club. La decisione di separarsi arriva dopo che il contratto di Ranieri era scaduto e lui stesso aveva lasciato il ruolo di allenatore. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato al momento.

La Roma ha ufficializzato la fine del rapporto con l’ex tecnico Claudio Ranieri, che da luglio 2025, data della scadenza del contratto e del ritiro da allenatore, ricopriva l’incarico di senior advisor del club giallorosso. La fine del rapporto arriva dopo settimane di tensione tra Ranieri e l’attuale allenatore Gian Piero Gasperini. Il comunicato del Club su Claudio Ranieri https:t.cok7xOtWQyQC #ASRoma pic.twitter.comXVgAXy7WVd — AS Roma (@OfficialASRoma) April 24, 2026 Il comunicato della Roma. «L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Roma-Ranieri, ufficiale il divorzio

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