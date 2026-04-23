Un terremoto scuote il mondo del calcio romano con la rottura ufficiale tra Claudio Ranieri e il club. La separazione arriva dopo settimane di tensioni tra l'allenatore e la dirigenza. La notizia si aggiunge alle recenti vicende legate al rapporto tra Ranieri e l’altro tecnico coinvolto, Gian Piero Gasperini. La decisione prende forma con un comunicato ufficiale del club, che annuncia la fine del rapporto contrattuale.

AGI - Finisce nella maniera più clamorosa e 'sanguinosa' (per i tifosi) la querelle che ha opposto nelle ultime settimane Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Sir Claudio, protagonista della clamorosa cavalcata dello scorso anno che ha portato la Roma a un passo dalla Champions e oggi uomo-simbolo della società giallorossa interrompe il rapporto col club. La notizia, confermata da fonti interne all'As Roma. Si attende il comunicato ufficiale. I Friedkin hanno scelto di chiudere il rapporto con il senior advisor dopo la frattura sempre più evidente con l'allenatore, invitandolo alle dimissioni. La quarta scelta e le tensioni a Trigoria. Lo...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Terremoto alla Roma, è divorzio tra Ranieri e il club

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Terremoto alla Roma, Ranieri ad un passo dall'addio. Domani parla Gasperini, conferenza confermataRanieri dice addio, Gasperini resta. Questo lo scenario che sta per concretizzarsi in casa Roma. Come detto, le notizie delle ultimissime ore sembrano. tuttomercatoweb.com

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