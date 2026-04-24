Roma Ranieri sull’addio | Scelta unilaterale del club

Claudio Ranieri ha annunciato le sue dimissioni da Senior advisor della Roma, definendo la decisione come un gesto unilaterale del club. La separazione arriva dopo un periodo di cambiamenti e ha suscitato reazioni ufficiali da parte dell’allenatore, che non ha nascosto il suo disappunto. La società giallorossa si trova così ad affrontare un nuovo capitolo, lasciando spazio a ulteriori sviluppi sulla gestione e il futuro della squadra.

La Roma dice addio ad un altro grande pezzo della sua storia. Claudio Ranieri si dimette da Senior advisor della società giallorossa, ma non le manda a dire nelle dichiarazioni che arrivano dopo l’allontanamento. Roma, il saluto di Claudio Ranieri. Così l’ex tecnico: “ L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società “. E continua: “Per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle “. Ranieri ha voluto al contempo “ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Roma, Ranieri sull’addio: “Scelta unilaterale del club” TERREMOTO ROMA: RANIERI vicino all’ADDIO… sono STUFO di tutto QUESTO! Notizie correlate Ranieri contrattacca: "Io via per una scelta unilaterale della Roma"Così Claudio Ranieri ha commentato la sua separazione dalla Roma: "L'interruzione del rapporto di senior advisor è dipesa da una determinazione... Roma, la caduta di Ranieri: «Scelta unilaterale dei Friedkin»La rivoluzione dei Friedkin travolge l’ultimo baluardo della romanità istituzionale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ranieri lascia la Roma, vicino addio dopo lite con Gasperini; Roma, Ranieri in bilico: attesa per la decisione dei Friedkin, vicino l'addio al senior advisor; Ranieri verso l'addio alla Roma, attesa per la decisione dei Friedkin; Ranieri verso l'addio alla Roma, attesa per il comunicato del club. Roma, UFFICIALE Ranieri: tutti i dettagli dell’addioLa decisione è stata presa già ieri, ma dopo ore e ore di riunioni tra i legali della famiglia Friedkin e quelli di Claudio Ranieri, il comunicato ufficiale sull’addio del Senior Advisor giallorosso è ... asromalive.it Pagina 2 | Ranieri, l'addio alla Roma è ufficiale! Direzione chiara. Fiducia a GasperiniIl club ha pubblicato il comunicato con la decisione di interrompere con anticipo il legame con il senior advisor ... tuttosport.com Secondo Gambero Rosso le ciambelle fritte più buone di Roma respirano l'aria di mare! facebook : “’ ” Claudio #Ranieri ha precisato, con una dichiarazione all’Ansa, le modalità del suo addio alla #Roma. x.com