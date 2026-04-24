La società di calcio ha annunciato che Claudio Ranieri non ricopre più il ruolo di Senior Advisor. La decisione è stata presa in modo unilaterale dai proprietari della società, i Friedkin, e segna una svolta nella gestione della squadra. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa decisione. Ranieri, che aveva assunto il ruolo in passato, non figura più tra i membri dello staff tecnico e dirigenziale.

La rivoluzione dei Friedkin travolge l’ultimo baluardo della romanità istituzionale. Claudio Ranieri non è più il Senior Advisor della AS Roma. La notizia, nell’aria dopo le crescenti tensioni a Trigoria, è stata confermata dallo stesso tecnico attraverso una nota ufficiale affidata alle agenzie di stampa, nella quale ha rimosso ogni dubbio sulla dinamica dell’addio: si è trattato di una «determinazione unilaterale della società». L’esonero del “garante” nominato solo pochi mesi fa sancisce la vittoria politica di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia del match contro il Bologna, ha preso le distanze dalle frizioni interne parlando di una «macchina del fango» e sottolineando come la società gli abbia sempre garantito massima fiducia.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la caduta di Ranieri: «Scelta unilaterale dei Friedkin»

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