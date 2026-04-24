Roma prevenzione alla Sapienza | screening oncologici e vaccinazioni gratuite

Lunedì 27 aprile, presso l’università, si terrà una giornata dedicata alla prevenzione e al benessere. Durante l’evento, saranno offerti screening oncologici gratuiti e vaccinazioni senza costi aggiuntivi per studenti, docenti e personale. L’iniziativa si svolge nell’ambito di attività promosse per sensibilizzare sulla salute e favorire l’accesso a servizi preventivi. La giornata mira a coinvolgere tutta la comunità universitaria in un momento dedicato alla cura della salute.

Roma, 24 aprile 2026 – Lunedì 27 aprile, nell’ambito delle iniziative dedicate al benessere e alla prevenzione, Sapienza ospiterà un’importante giornata rivolta all’intera comunità universitaria. Presso lo spazio interno della Città universitaria, antistante i Propilei di Piazzale Aldo Moro, sarà presente il Camper della Salute della Asl Roma 1, con servizi di screening e vaccinazione accessibili direttamente in Ateneo. Il servizio sarà attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e sarà possibile accedere gratuitamente, senza prenotazione, alle seguenti prestazioni, secondo le indicazioni degli organizzatori. Screening oncologici. Screening mammella, con possibilità di eseguire mammografie per la fascia di età 50-74 anni, solo per residenti nel Lazio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Papilloma Virus e 8 Marzo: screening e vaccinazioni gratuite al Papa Giovanni Leggi anche: Screening oncologici, visite gratuite e senza prenotazione negli ospedali e nei consultori Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ansia, isolamento e studio: come le università supportano gli studenti; Progetto ImmiDem: il convegno finale; Albano Laziale, due giorni di esami gratuiti per la prevenzione delle patologie femminili agli Ospedali Regina Apostolorum e Città di...; Roma torna a tingersi di rosa per la Race for the Cure al Circo Massimo del 2026. Giornata della Salute alla Sapienza, oltre mille screening gratuitiBoom di presenze per la Giornata per la salute e della prevenzione organizzata da DiSCo Lazio, in coordinamento con Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I, Croce Rossa ... ilmessaggero.it Lazio, Giornata della salute e della prevenzione: visite gratuite per studenti della SapienzaUna giornata per la salute e della prevenzione, quella organizzata da DiSCo Lazio, in coordinamento con Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I, Croce Rossa Italiana, Asl ... iltempo.it Secondo Gambero Rosso le ciambelle fritte più buone di Roma respirano l'aria di mare! facebook : “’ ” Claudio #Ranieri ha precisato, con una dichiarazione all’Ansa, le modalità del suo addio alla #Roma. x.com