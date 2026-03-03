Screening oncologici visite gratuite e senza prenotazione negli ospedali e nei consultori

Domani, in tutta la provincia di Agrigento, l'Asp organizza giornate di screening oncologici gratuiti presso ospedali e consultori. Le strutture saranno aperte senza prenotazione e senza bisogno di ricetta, permettendo ai cittadini di sottoporsi facilmente a controlli preventivi. L’iniziativa mira a favorire l’accesso alle visite e a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

Un’occasione cruciale per la propria salute che non ammette ritardi. Domani, l'Asp di Agrigento trasforma diverse strutture della provincia in presìdi di prevenzione attiva, offrendo ai cittadini la possibilità di sottoporsi a screening oncologici gratuiti e senza la necessità della ricetta del medico di base. Ecco la mappa completa e gli orari per non perdere l'appuntamento con la diagnosi precoce. Per quanto riguarda la diagnosi precoce del tumore della mammella, l'iniziativa è rivolta alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni che non abbiano effettuato l'esame nell'ultimo anno. Sarà possibile presentarsi direttamente presso le radiologie degli ospedali di Agrigento, Licata e Sciacca dalle ore 8 alle 20. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Giornata contro il papilloma virus, visite gratuite nei consultori della provinciaIn occasione della Giornata mondiale contro il papilloma virus, mercoledì 4 marzo l’Asp di Agrigento promuove un open day dedicato all’Hpv Dna test...

Neo mamme, visite ostetriche a domicilio e consultori aperti senza prenotazione: il nuovo supporto gratuito a Como e provinciaVisite ostetriche a domicilio gratuite dopo il parto e consultori aperti senza prenotazione un giorno alla settimana.

