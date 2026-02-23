Papilloma Virus e 8 Marzo | screening e vaccinazioni gratuite al Papa Giovanni

Il Papilloma Virus ha causato un aumento delle infezioni tra le donne, portando a iniziative di screening e vaccinazioni gratuite. La Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha avviato un programma speciale per sensibilizzare sulla prevenzione, in occasione del 4 e dell’8 marzo. Le attività prevedono visite senza costi e distribuzione di vaccini, con l’obiettivo di ridurre i casi di infezioni e complicanze. Le campagne coinvolgono diverse strutture sanitarie della provincia.

LE INIZIATIVE. In occasione della Giornata Mondiale contro il Papilloma Virus (Hpv) del 4 marzo e della Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo, la Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la Asst Begamo Est e Ovest, promuovono una serie di iniziative rivolte in particolare alle donne. Tutti i dettagli. Il 4 e 5 marzo, dalle 16 alle 20, sarà possibile effettuare gratuitamente lo screening per il tumore della mammella:4 marzo – Ospedale di San Giovanni Bianco5 marzo – Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo L'offerta è rivolta a:donne tra i 45 e i 49 anni che non abbiano effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi;donne tra i 50 e i 74 anni che non abbiano eseguito una mammografia negli ultimi 24 mesi.