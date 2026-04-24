Partigiano infame A Roma striscioni fascisti alla vigilia del 25 aprile

Roma si è svegliata con l'insulto di ignoti al ricordo della Liberazione dall'occupazione nazifascista e alla Resistenza italiana. Nella mattinata di venerdì 24 aprile, infatti, sono apparsi diversi striscioni, con la scritta a caratteri cubitali: “25 aprile: partigiano infame”. Striscioni contro.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileUna riduzione dei fondi destinati ai luoghi simbolo della Resistenza riaccende il confronto politico a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile.

Maratonina del Partigiano, a Bonelle la corsa per il 25 AprileBonelle (Pistoia), 22 aprile 2026 – Nel giorno della Festa della Liberazione, il Circolo Arci di Bonelle, con il patrocinio dell’Anpi e sotto l’egida...