Orrore in strada cane ucciso a calci e pugni mentre era al guinzaglio da un uomo

Un episodio di violenza si è verificato alcuni giorni fa a Palestrina, in provincia di Roma, lasciando senza parole i passanti. Un uomo avrebbe colpito ripetutamente un cane, che era al guinzaglio, con calci e pugni. La scena si è svolta in strada, attirando l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che stanno indagando sui fatti.

Un episodio di violenza che ha scosso i passanti, stiamo parlando di quello avvenuto a Palestrina (Roma) qualche giorno fa. Qui un cane, un pastore tedesco, percosso con crudeltà mentre era al guinzaglio. Autore delle atrocità un 56enne, poi denunciato. L'uomo rischia fino a quattro anni di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Personal trainer ucciso per strada: colpi di pistola mentre era a spasso con il caneÈ stato raggiunto alle spalle, mentre portava a spasso il suo cane, ed ucciso da quattro colpi di pistola Annibale Carta, conosciuto come Dino,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Orrore a St-Pierre: I lupi hanno sbranato il mio cane, in pieno giorno; Orrore a Pavia: tenta di sgozzare il suo cane poi fugge nudo e insanguinato in strada; Giustizia per i cani di Scossicci. Corteo animalista per i resti trovati in un fosso. Posati fiori contro l’orrore: Non erano spazzatura; Non erano spazzatura: la protesta per i 55 cani uccisi commuove tutta l’Italia. Orrore a Palestrina: uccide il suo pastore tedesco a calci in strada. Rischia 4 anniUcciso a calci in strada. Un cane, un pastore tedesco, percosso con crudeltà mentre era al guinzaglio. Autore delle atrocità un 56enne, poi denunciato. L'uomo rischia fino a quattro anni di carcere e ... romatoday.it Ammazza a calci il suo cane che portava al guinzaglio, fermato un 56enne: l'orrore in strada davanti ai passanti. Cosa rischia il proprietarioHa preso a calci il cane che portava al guinzaglio fino a farlo morire di stenti. L'orrore si è consumato in strada a Palestrina, comune a sud di Roma, davanti agli occhi ... leggo.it ORRORE NEL COMASCO: 8 CANI RECLUSI TRA RIFIUTI E MIASMI. LA DENUNCIA: SOPRALLUOGHI FARSA E DEGRADO INACCETTABILE. BORRELLI (AVS): “INTERVENGA SUBITO L'ATS E LA PROCURA.” Una vera e propria prigione a cielo aperto, do facebook