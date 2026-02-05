Ranieri | Gasperini ama insistere su ciò che vuole venisse Dio come ds martellerebbe pure lui

Ranieri prende posizione su Gasperini e Massara, criticando il suo modo di lavorare. In un’intervista a Sky Sport, l’ex allenatore ha detto che Gasperini insiste molto su ciò che vuole e che, anche di fronte a Dio, come direttore sportivo, continuerebbe a martellare con le sue idee. Ranieri ha anche parlato di Totti e di un possibile ritorno in giallorosso, ma senza entrare troppo nei dettagli. La sua opinione sulla gestione di Gasperini ha fatto discutere nei corridoi del calcio.

Intervistato da Sky Sport, Claudio Ranieri ha toccato diversi temi: dal rapporto Gasperini -Massara a un possibile ritorno di Totti in giallorosso. Le sue parole. Le parole di Ranieri. Ha scelto lei Gasperini? “No, l’abbiamo scelto. C’era una lista di candidati e io, tra tutti, ho espresso la mia opinione. Poi i Friedkin hanno parlato con alcuni allenatori e alla fine hanno optato per Gian Piero.” Gasperini ha detto “o parliamo di Under 23 o di Champions”. Cosa ne pensa? “È ciò che sapevamo fin dall’inizio. L’obiettivo è puntare il più in alto possibile, ma stiamo ancora costruendo. Non mi aspettavo che, dopo due mercati complicati, sarebbero arrivati così tanti nuovi giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La Roma conquista una vittoria importante a Lecce grazie ai gol di Ferguson e Dovbyk.

