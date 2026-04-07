Dopo la sconfitta con l’Inter a San Siro, con il punteggio di 5-2, la Roma si trova a dover affrontare serie difficoltà per i rinnovi contrattuali di alcuni calciatori. La gara ha ridotto drasticamente le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League, influenzando le decisioni della società su due giocatori chiave. La situazione ha creato un clima di incertezza e tensione tra le parti coinvolte.

Il crollo della Roma a San Siro, certificato dal pesante 5-2 incassato contro l’ Inter, non ha solo ridotto al minimo le percentuali di qualificazione alla prossima Champions League, ma ha innescato un effetto domino immediato sulle strategie contrattuali del club. La débâcle contro i nerazzurri di Chivu – che ha visto la doppietta di Lautaro e il sigillo di Thuram sovrastare la rete dell’illusorio pareggio di Mancini – spinge la proprietà Friedkin e il Direttore Sportivo Massara a una profonda riflessione sui pilastri dello spogliatoio. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la distanza tra l’intesa verbale e la firma sul rinnovo di Bryan Cristante e Gianluca Mancini si sarebbe improvvisamente ampliata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, caos rinnovi dopo il tracollo: Cristante e Mancini ora rischiano

Roma, rinnovi chiusi per Cristante e Mancini: Çelik resta in stalloLa Roma sistema una parte del proprio futuro ma lascia un dossier aperto: mentre i rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono già definiti,...

Leggi anche: Roma, rinnovi caldi: Cristante e Mancini vicini, attenzione a Çelik

Temi più discussi: SportMediaset XXL: Spalletti: Rinnovo? Testa al Genoa, saranno otto finali Video; Anarchici, la nuova minaccia: Roma brucerà. La data del caos per Cospito; Roma, rivoluzione Friedkin dopo il crollo: stop ai rinnovi e 12 possibili cessioni; Gasperini resta se Pellegrini rinnova: caos Roma.

Da Fonseca a Gasp il risultato non cambia: i Friedkin bloccano i rinnovi dei senatori della RomaLa sconfitta contro l'Inter ha fatto infuriare e preoccupare la proprietà americana che ha congelato le operazioni sui contratti dei big della squadra ... romatoday.it

Furia Friedkin: stop ai rinnovi e 12 calciatori in bilicoFriedkin infuriati dopo la sconfitta umiliante della Roma contro l'Inter per 5-2. L'input è inequivocabile: sono tutti in discussione. siamolaroma.it

Nerone era ad Anzio quando Roma bruciò. La fonte più autorevole lo dice chiaro. Hai in testa l'immagine: l'imperatore pazzo che suona la lira mentre la capitale va a fuoco. È una delle scene più famose della storia antica. Ed è quasi certamente falsa. L'incend - facebook.com facebook