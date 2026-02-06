Roma patto per il futuro | Mancini e Cristante pronti a firmare fino al 2029

La Roma sta per blindare Mancini e Cristante. I due giocatori sono pronti a firmare il nuovo contratto che li legherà al club fino al 2029. La trattativa sta per concludersi, con l’accordo ormai vicino.

La Roma si prepara a blindare i propri senatori. Secondo quanto rivelato dall'agente Beppe Riso in un'intervista rilasciata a TuttoSport, la trattativa per il prolungamento dei contratti di Gianluca Mancini e Bryan Cristante è ormai alle battute finali. L'obiettivo della società giallorossa è estendere i vincoli di entrambi i calciatori fino al 2029, consolidando l'asse portante dello scacchiere di Gian Piero Gasperini. "Siamo molto vicini al rinnovo di entrambi. Mancano solo le firme, ci siamo quasi", ha dichiarato Riso, confermando come la fumata bianca sia imminente. Il procuratore ha sottolineato il ruolo centrale dei due azzurri, definiti "colonne della squadra" che intendono proseguire il percorso nella Capitale per puntare a obiettivi ambiziosi sotto la guida del tecnico nerazzurro, capace di "alzare l'asticella" dell'intero ambiente.

