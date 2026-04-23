Nelle ultime ore si sono intensificate le voci riguardo alla possibile separazione tra Ranieri e la Roma. I Friedkin, proprietari della società, sono vicini a comunicare ufficialmente la rescissione del contratto dell'allenatore. Si attende un annuncio ufficiale nelle prossime ore, che potrebbe segnare la fine di un rapporto di lavoro durato nel tempo. La situazione sembra ormai definita, con le parti pronte a separarsi.

di Francesco Spagnolo Ranieri Roma, la separazione fra le parti è davvero ad un passo. I Friedkin dovrebbero presto annunciare la rescissione del contratto. Il ritorno di Ranieri alla Roma in veste dirigenziale sembra essere arrivato ai titoli di coda prima del previsto. Quella che doveva essere una collaborazione di lungo respiro, con un contratto blindato fino al 30 giugno 2027, si sta trasformando in un addio amaro e imprevisto. La città vive momenti di febbrile attesa: Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ufficialità della separazione tra il senior advisor e la proprietà americana dei Friedkin appare ormai imminente, segnando la fine dell’ennesimo capitolo del tecnico testaccino nella Capitale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ranieri Roma, addio ad un passo: a breve atteso il comunicato ufficiale. Cosa è successo nelle ultime ore

TERREMOTO ROMA: RANIERI vicino all’ADDIO… sono STUFO di tutto QUESTO!

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