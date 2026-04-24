Roma Koné scalpita | cerchiata in rosso la data del rientro
La stagione della Roma si avvicina alla fine, con il team che ancora cerca di assicurarsi un posto in Europa. La data del ritorno in campo di un giocatore chiave è stata evidenziata in rosso, segnalando un possibile momento di svolta. La squadra lavora per migliorare la propria posizione in classifica, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui prossimi impegni.
La stagione della Roma procede verso la conclusione, con un piazzamento europeo ancora tutto da guadagnare. Sabato sera alle 18.00 i giallorossi voleranno a Bologna, per una sfida in cui l’unico obiettivo sono i tre punti. Tra un ambiente che traballa e i livori che, come al solito, nell’ultimo rettilineo della stagione si trasformano da sportivi a umani, la Roma continua a fare i conti anche con l’emergenza infortuni. Wesley dovrebbe esserci già al dall’Ara, mentre Pellegrini e il lungo degente Dovbyk accarezzano il rientro in campo da vicino. Ancora out Koné, col centrocampo romanista che dovrà ancora fare a meno della sua diga contro i ragazzi di Italiano.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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