La stagione della Roma si avvicina alla fine, con il team che ancora cerca di assicurarsi un posto in Europa. La data del ritorno in campo di un giocatore chiave è stata evidenziata in rosso, segnalando un possibile momento di svolta. La squadra lavora per migliorare la propria posizione in classifica, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui prossimi impegni.

La stagione della Roma procede verso la conclusione, con un piazzamento europeo ancora tutto da guadagnare. Sabato sera alle 18.00 i giallorossi voleranno a Bologna, per una sfida in cui l’unico obiettivo sono i tre punti. Tra un ambiente che traballa e i livori che, come al solito, nell’ultimo rettilineo della stagione si trasformano da sportivi a umani, la Roma continua a fare i conti anche con l’emergenza infortuni. Wesley dovrebbe esserci già al dall’Ara, mentre Pellegrini e il lungo degente Dovbyk accarezzano il rientro in campo da vicino. Ancora out Koné, col centrocampo romanista che dovrà ancora fare a meno della sua diga contro i ragazzi di Italiano.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Koné scalpita: cerchiata in rosso la data del rientro

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