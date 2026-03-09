La Juventus si prepara a ufficializzare il rinnovo di Luciano Spalletti come allenatore, con una data precisa già fissata per la firma. Nei prossimi giorni, si attende l’annuncio ufficiale che confermerà il prolungamento del contratto dell’allenatore. La società sta organizzando gli ultimi dettagli prima di concludere l’accordo, mentre i tifosi aspettano con trepidazione l’ufficializzazione.

Calciomercato Juventus: avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram. Ultimissime novità sul futuro del centrocampista David Juve, aria d’addio in estate? Il retroscena sul malumore del canadese: c’è già un club alla finestra! Napoli, gli eroi che non ti aspetti! Da Alisson Santos a Elmas passando per Gilmour: e il club pensa ai loro riscatti! Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Napoli, deciso il futuro di Conte: cosa succederà in estate sulla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, quando arriverà il rinnovo di Spalletti: c’è una data cerchiata in rosso per la firma dell’allenatore! Tutti i dettagli

Articoli correlati

Rinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano. Tutti i dettagli del prolungamentoRinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma e quanto guadagnerà il texano.

Rinnovo McKennie, le cifre e la durata del contratto: ecco quando arriverà la firma del centrocampista texano. Tutti i dettagliGoretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero.

5 MOTIVI PER CUI SPALLETTI È PERFETTO PER LA JUVENTUS

Contenuti utili per approfondire Juventus quando arriverà il rinnovo di...

Temi più discussi: Juventus e Spalletti insieme: ecco quando arrivano firma e annuncio del rinnovo; Roma-Juve, la doppia beffa mercato di Comolli: alla fine arriva… Joao Mario; Spalletti-Roma, storia di amore e odio. Ma pochi sono stati più romanisti di me; Contro la Roma un pareggio che vale platino: la Juventus resta in corsa per la Champions.

Juventus, cosa manca per il rinnovo di Spalletti e quando può arrivareIl tema del futuro dell'allenatore resta centrale alla Continassa: quando può arrivare l'accordo per il rinnovo con la Juve. msn.com

Juventus, il rinnovo di Spalletti: quando può arrivare, la durata e l'ingaggioLa strada per il rinnovo del contratto fra i bianconeri e l'allenatore è tracciata: i dettagli ... msn.com

La Juventus Women e Martina Rosucci ancora insieme: rinnovo fino al 2027 juve.it/Martina-Rosucc… x.com

Tuttosport - Thuram può rinnovare con la Juventus: ingaggio aumentato per allontanare la Premier - facebook.com facebook