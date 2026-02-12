Ultimissime Inter LIVE | data cerchiata in rosso per Dumfries Pavard non sarà riscattato

L’Inter ha ormai deciso: Dumfries sarà in campo per una partita importante, mentre Pavard non sarà riscattato al termine della stagione. La società nerazzurra ha comunicato le scelte definitive, lasciando i tifosi in attesa di vedere come si svilupperanno le prossime mosse sul mercato. Oggi, l’attenzione resta alta sui dettagli e le mosse ufficiali, con i tifosi che seguono tutto da vicino.

Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 12 FEBBRAIO. Ore 8:45 – Pavard a Marsiglia non convince, niente riscatto: torna all'Inter! Rientra nei piani di Chivu?. Pavard non sarà riscattato per 15 milioni di euro dal Marsiglia, Chivu potrà dargli fiducia nella prossima stagione? Ore 8:14 – Dumfries si è rivisto, l'Inter e Chivu lo aspettano al 100%: c'è una data cerchiata in rosso.

Dumfries ha finalmente ripreso gli allenamenti con il gruppo.

