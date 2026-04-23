Durante il ponte del Primo Maggio, l’occupazione delle camere negli hotel di Roma ha raggiunto l’80 per cento. Tuttavia, si registra una diminuzione degli arrivi provenienti dal Medio Oriente. La città si conferma una meta molto scelta dagli italiani, con un turismo caratterizzato da spesa più elevata e una maggiore varietà rispetto all’epoca del Giubileo.

Per il ponte del Primo Maggio, Roma si conferma tra le mete preferite dagli italiani, con un turismo più speso e diversificato rispetto al Giubileo. L’occupazione alberghiera raggiunge l’80%, trainata da hotel 3-4 stelle e strutture extralberghiere. Tuttavia, il turismo asiatico e mediorientale cala a causa delle difficoltà nei voli e della guerra in Iran. L’aumento dei prezzi dei voli fino al 30% potrebbe spingere molti italiani a riconsiderare le loro destinazioni estive. Le strutture si adattano con tariffe flessibili e prenotazioni last minute. A comunicarlo è Assoturismo Roma. Spiega il presidente Angelo di Porto: «Per il ponte del primo Maggio, Roma si confermerà una delle mete più apprezzate dagli italiani, tra musei, buon cibo ed eventi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Roma, per 1° maggio occupato l’80% delle camere degli hotel. Ma crollano gli arrivi dal Medio Oriente

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