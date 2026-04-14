Due turisti cechi sono stati denunciati a Siniscola, nel Nuorese, dopo aver lasciato la loro figlia di sei mesi sola in auto nel parcheggio di un supermercato. La vettura si trovava sotto il sole mentre i genitori erano dentro il negozio a fare la spesa. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che hanno avviato un procedimento nei confronti dei due responsabili.

Hanno lasciato la figlia di sei mesi da sola in auto, parcheggiata sotto il sole nel piazzale di un supermercato a Siniscola, nel Nuorese, mentre facevano la spesa: per due turisti cechi è scattata la denuncia per abbandono di minore. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato: a dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato la neonata all’interno dell’abitacolo, in evidente difficoltà a causa delle alte temperature. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, che hanno rintracciato poco dopo i genitori, che si erano allontanati da una ventina di minuti, all’interno del supermercato. Soccorsa, è stata trovata accaldata ma cosciente e non avrebbe riportato conseguenze.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Figlia di 6 mesi lasciata in auto per fare la spesa: turisti denunciati a Nuoro

Lasciano la figlia di 6 mesi in auto sotto il sole e vanno a fare la spesa, denunciati due turisti a SiniscolaA Siniscola, provincia di Nuoro, due turisti sono stati denunciati per abbandono di minore.

Lasciano la figlia di 6 mesi in auto al sole per andare a fare la spesa: conseguenze gravissimeDue turisti sono stati denunciati per abbandono di minore dopo aver lasciato la figlia di appena 6 mesi sola in auto, sotto il sole, mentre facevano...

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