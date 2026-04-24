Roma i convocati per il Bologna | riecco Dybala recuperato Wesley

Sono stati annunciati i convocati per la partita contro il Bologna, in programma sabato alle 18 allo stadio Dall'Ara. Tra i 23 giocatori chiamati dal tecnico ci sono Dybala, che torna in lista, e Wesley, che ha recuperato dall’infortunio. La rosa include anche altri elementi, pronti a scendere in campo per la sfida di campionato. Nessun altro dettaglio sui titolari o sui panchinari è stato comunicato.

La Roma si prepara a scendere in campo per la 34ª giornata di Serie A 2025-26 e sfidare il Bologna, sabato alle 18 al Dall'Ara. Gasperini potrà contare su 23 giocatori e soprattutto sui ritrovati Dybala e Wesley. L'argentino torna tra i convocati a tre mesi dall'infortunio. Restano sempre fuori i lungodegenti Ferguson, Dovbyk, Koné e Pellegrini. Ecco la lista completa dei convocati giallorossi. Svilar, Gollini, De Marzi; Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi; Cristante, El Aynaoui, Pisilli; Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, i convocati per il Bologna: riecco Dybala, recuperato Wesley Notizie correlate Roma, Dybala vede il Bologna: i tempi del rientro in gruppo. Wesley recuperatoLa Roma torna ad allenarsi oggi pomeriggio a Trigoria per preparare la trasferta di sabato allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna. Convocati Roma per il Bologna, rientrano Dybala e Wesley: la lista completa di GasperiniManu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I convocati giallorossi per Roma-Atalanta; Roma, i convocati per l'Atalanta: recupera Pisilli, ancora out Wesley; Roma-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Roma-Atalanta, i convocati: torna Mancini, out Wesley. Convocati Roma per il Bologna, Dybala e Wesley rientrano dall’infortunio: la lista completa di Gasperini. Questi i calciatori a disposizioneConvocati Roma per il Bologna, Dybala e Wesley rientrano dall'infortunio: la lista completa di Gasperini. Questi i calciatori a disposizione ... calcionews24.com Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: recuperano sia Dybala che WesleyGian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha diramato la lista con i calciatori giallorossi convocati per la partita del Dall'Ara contro il Bologna,. tuttomercatoweb.com Secondo Gambero Rosso le ciambelle fritte più buone di Roma respirano l'aria di mare! facebook Marcell Jacobs sarà ufficialmente presente al Golden Gala di Roma in programma il prossimo 4 giugno, tappa italiana della Diamond League. L'azzurro se la vedrà sui 100 metri con Noah Lyles, oro olimpico a Parigi 2024 e quattro volte campione del mondo x.com