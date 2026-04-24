Roma i convocati per il Bologna | riecco Dybala recuperato Wesley

Da gazzetta.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati annunciati i convocati per la partita contro il Bologna, in programma sabato alle 18 allo stadio Dall'Ara. Tra i 23 giocatori chiamati dal tecnico ci sono Dybala, che torna in lista, e Wesley, che ha recuperato dall’infortunio. La rosa include anche altri elementi, pronti a scendere in campo per la sfida di campionato. Nessun altro dettaglio sui titolari o sui panchinari è stato comunicato.

La Roma si prepara a scendere in campo per la 34ª giornata di Serie A 2025-26 e sfidare il Bologna, sabato alle 18 al Dall'Ara. Gasperini potrà contare su 23 giocatori e soprattutto sui ritrovati Dybala e Wesley. L'argentino torna tra i convocati a tre mesi dall'infortunio. Restano sempre fuori i lungodegenti Ferguson, Dovbyk, Koné e Pellegrini. Ecco la lista completa dei convocati giallorossi. Svilar, Gollini, De Marzi; Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi; Cristante, El Aynaoui, Pisilli; Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza .🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, i convocati per il Bologna: riecco Dybala, recuperato Wesley

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